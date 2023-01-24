Шпилевский заявил, что хочет сохранить Кокорина в «Арисе»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном полноценном трансфере форварда Александра Кокорина из «Фиорентины».

«Хочу ли я подписать полноценный контракт с Кокориным? Да, конечно. Пока он у нас временно. Но хотелось бы, чтобы он был здесь на постоянной основе», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, арендное соглашение Кокорина с «Арисом» рассчитано до конца мая 2023 года. В текущем сезоне нападающий забил семь мячей и записал на свой счет три результативные передачи в 15 матчах чемпионата Кипра.

Эксперты портала Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.