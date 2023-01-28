Сарри рассказал, какую проблему нужно решить «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался перед воскресным матчем Серии А с «Фиорентиной». Ранее на неделе римляне разгромили «Милан» со счётом 4:0.

«Нам нужно найти баланс, поэтому не нужно перебарщивать с оптимизмом или пессимизмом. Нам нужно сделать шаг вперёд в качестве. Риск заключается не в физической, а в моральной усталости. Именно она часто плохо влияет на команду. Либо мы решаем эту проблему, либо нам придётся смириться с тем, что мы находимся не в верхней части таблицы. Даже в игре с «Миланом» мы провели второй тайм не на уровне первого», - сказал Сарри на пресс-конференции.