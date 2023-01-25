Радимов: «В «Арисе» Кокорин почувствовал уверенность»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о выступлениях экс-нападающего петербургского клуба Александра Кокорина в составе «Ариса».

В 16 матчах за кипрскую команду 31-летний футболист забил семь голов и отдал три результативные передачи. В последней встрече против «Аполлона» (3:1) российский форвард оформил дубль.

По мнению специалиста, в «Арисе» Кокорин смог ощутить уверенность, которой не было в «Фиорентине». Напомним, что права на футболиста по-прежнему принадлежат итальянскому клубу, а на Кипре россиянин выступает на правах аренды.

«Одно дело, когда ты сидишь на скамейке в «Фиорентине», не получаешь игрового времени и выходишь на 10-15 минут — тебе, во-первых, не проявить себя, во-вторых, нет игрового ритма. А в «Арисе» Саша этот ритм получил», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Также Радимов отметил, что Кокорин не помешал бы многим командам РПЛ, однако он не уверен, что нападающий захочет вернуться в Россию.