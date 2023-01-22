Главный тренер «Ариса» Шпилевский заявил, что хочет сохранить Кокорина в клубе

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем нападающего команды Александра Кокорина. Напомним, права на форварда принадлежат «Фиорентине».

«Пока все на стадии переговоров. Еще нет конкретики. Хотелось бы, чтобы Кокорин остался в клубе. Но пока руководство только на стадии переговоров с Александром и «Фиорентиной», — приводит слова Шпилевского издание «Спорт-Экспресс».

Тренер считает, что будет непросто сохранить Кокорина, но у «Ариса» есть желание дальше работать с футболистом.

В текущем сезоне 31-летний форвард забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 14 матчах чемпионата Кипра.