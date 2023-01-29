«Лацио» не смог обыграть «Фиорентину»

В 20-м туре Серии А претендующий на второе место «Лацио» играл дома против «Фиорентины». Римляне нанесли единственный удар в створ на восьмой минуте - после подачи углового метров с 11 метко пробил Николо Казале. В середине тайма Лука Йович опасно бил под перекладину - сэйв.

Только возобновилась игра, и гости сравняли счет. Николас Гонсалес не смог доставить мяч одноклубнику, подобрал его и с 20 метров зарядил в верхний левый угол ворот. Чиро Иммобиле из пределов штрафной едва не отличился, но мяч после его попытки покатился рядом с левой штангой.

После ничьей 1:1 «Лацио» идет на третьей строчке вместе с «Миланом» и «Аталантой». «Фиалки» - 12-е.