«Лацио» не смог обыграть «Фиорентину»

В 20-м туре Серии А претендующий на второе место «Лацио» играл дома против «Фиорентины». Римляне нанесли единственный удар в створ на восьмой минуте - после подачи углового метров с 11 метко пробил Николо Казале. В середине тайма Лука Йович опасно бил под перекладину - сэйв.
Только возобновилась игра, и гости сравняли счет. Николас Гонсалес не смог доставить мяч одноклубнику, подобрал его и с 20 метров зарядил в верхний левый угол ворот. Чиро Иммобиле из пределов штрафной едва не отличился, но мяч после его попытки покатился рядом с левой штангой.
После ничьей 1:1 «Лацио» идет на третьей строчке вместе с «Миланом» и «Аталантой». «Фиалки» - 12-е.
Протокол игры
|(1:0) Казале Николо8'
|49'Гонсалес Николас (1:1)
Проведель Иван•Марушич Адам•Казале Николо•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд71' (Лаццари Мануэль (71') •Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило63' (Антонио Маркос (63') •Альберто Луис63' (Весино Матиас (63') •Педро Родригес71' (Иммобиле Чиро (71') •Андерсон Фелипе•Дзакканьи Маттиа 45'
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Раньери Лука86' (Роша Игор II (86') •Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо74' (Иконе Жонатан (74') •Амрабат Софьян• 68'Барак Антонин•Гонсалес Николас74' (Мандрагора Роландо (74') •Йович Лука85' (Кабрал Артур (85') •Куаме Кристиан 40'46' (Сапонара Риккардо (46') 67'
29 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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