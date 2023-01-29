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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» не смог обыграть «Фиорентину»

29 Января 2023 • 21:57 Комментировать
Лацио
1:1
Фиорентина
окончен

В 20-м туре Серии А претендующий на второе место «Лацио» играл дома против «Фиорентины». Римляне нанесли единственный удар в створ на восьмой минуте - после подачи углового метров с 11 метко пробил Николо Казале. В середине тайма Лука Йович опасно бил под перекладину - сэйв.

Только возобновилась игра, и гости сравняли счет. Николас Гонсалес не смог доставить мяч одноклубнику, подобрал его и с 20 метров зарядил в верхний левый угол ворот. Чиро Иммобиле из пределов штрафной едва не отличился, но мяч после его попытки покатился рядом с левой штангой.

После ничьей 1:1 «Лацио» идет на третьей строчке вместе с «Миланом» и «Аталантой». «Фиалки» - 12-е.

Протокол игры  
Лацио1:1Фиорентина
(1:0) Казале Николо8'  
  49'Гонсалес Николас (1:1)
Проведель ИванМарушич АдамКазале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай Эльсейд 71' (Лаццари Мануэль ( 71') Милинкович-Савич СергейКатальди Данило 63' (Антонио Маркос ( 63') Альберто Луис 63' (Весино Матиас ( 63') Педро Родригес 71' (Иммобиле Чиро ( 71') Андерсон ФелипеДзакканьи Маттиа  45'
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоБашич ТомаКанчельери МаттеоПатрикФарес МохамедХила МариоРомеро Лука
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМиленкович НиколаРаньери Лука 86' (Роша Игор II ( 86') Бираги КристианоБонавентура Джакомо 74' (Иконе Жонатан ( 74') Амрабат Софьян  68'Барак АнтонинГонсалес Николас 74' (Мандрагора Роландо ( 74') Йович Лука 85' (Кабрал Артур ( 85') Куаме Кристиан  40' 46' (Сапонара Риккардо ( 46'  67')
Запасные: Черофолини МикелеСиригу Сальваторе_Amatucci L.Мартинес Лукас IIДункан АльфредТерзич АлексаВенути Лоренцо
29 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Лацио Фиорентина
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