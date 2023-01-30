Сарри: «Мы могли сделать больше»

В матче двадцатого тура итальянской Серии А «Лацио», в предыдущем своем матче разгромивший «Милан», не сумел переиграть «Фиорентину». Римляне вели в счете после первого тайма, но пропустили мяч во второй половине встречи, а вместе с этим потеряли два очка.

- Последние 25 минут стали для нас испытанием, соперник прибавил, а мы не смогли, хотя мне понравилось то, что команда пыталась вырвать победу. Думаю, что в сегодняшнем матче мы могли сделать больше с точки зрения качества игры. Но мы слишком часто и быстро теряли мячи после того, как удавалось отбирать их у соперников, - цитирует слова наставника «Наполи» cittaceleste.it.