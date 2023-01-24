Петржела считает, что Кокорин способен играть в любом европейском чемпионате

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об уровне нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Может ли Кокорин вернуться в «Фиорентину»? Александр неплохой футболист, его проблема – дисциплина. Если он будет вести себя как профессионал, то сможет играть в любой точке Европы», — приводит слова Петржелы Metaratings.

Напомним, Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды, его контракт принадлежит итальянской «Фиорентине». В текущем сезоне 31-летний форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Кипра, в которых забил семь мячей и записал в свой актив три результативные передачи.