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Чемпионат Италии. Серия А

Петржела считает, что Кокорин способен играть в любом европейском чемпионате

24 Января 2023 • 19:51 Комментировать
Лацио
...
Фиорентина
29.01 20:00

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об уровне нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Может ли Кокорин вернуться в «Фиорентину»? Александр неплохой футболист, его проблема – дисциплина. Если он будет вести себя как профессионал, то сможет играть в любой точке Европы», — приводит слова Петржелы Metaratings.

Напомним, Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды, его контракт принадлежит итальянской «Фиорентине». В текущем сезоне 31-летний форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Кипра, в которых забил семь мячей и записал в свой актив три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Властимил Петржела Александр Кокорин
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