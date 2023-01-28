​Сарри на пресс-конференции привёл пример с цыплятами

Рулевой «Лацио» Маурицио Сарри на пресс-конференции получил вопрос о том, способна ли его команда финишировать в зоне Лиги чемпионов в этом сезоне.

Отметим, что на текущий момент «Лацио» занимает третье место в таблице Серии А.

«Текущее положение ничего не значит. Не забывайте, что я не выиграл Скудетто, хотя набрал 91 очко с «Наполи». Такого никто не делал. Я не считаю средние очки. Это как с цыплятами. В теории у всех есть по одному, но если кто-то съест девять, то остальные останутся голодными», - рассказал Сарри журналистам.

В воскресенье, 29 января, «Лацио» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Фиорентины».