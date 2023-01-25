«Фиорентина» считает игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна приоритетным вариантом усиления позиции атакующего полузащитника.

Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщает, что «Фиорентина» серьёзно настроена побороться грядущим летом за Эдуарда Сперцяна и считает его своим приоритетным вариантом для усиления атаки. В клубе полагают, что игрока такого плана «Фиорентине» очень не хватает.

Итальянский клуб был готов приобрести 22-летнего футболиста уже зимой, чтобы избежать конкуренции с коллективами из Нидерландов и Германии, но сторона Сперцяна объявила о том, что он не планирует покидать «Краснодар» до лета.

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 21 матч, забив 10 голов, а также отдав шесть результативных передач.