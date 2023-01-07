«Ювентус» провёл 12 «сухих» матчей после 17 туров Серии А – второй показатель в истории

«Ювентус» в очередной раз сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке чемпионата Италии.

Команда Массимилиано Аллегри с минимальным счётом одолела «Удинезе» в родных стенах, одержав восьмую «сухую» победу в Серии А кряду. В общей сложности после 17 туров «бьянконери» сыграли «на ноль» 12 раз – второй показатель за всю историю итальянского футбола, отмечает Opta. Только «Кальяри» образца сезона 1996/67 имел ещё более солидный показатель – 13 «сухих» матчей после 17 туров Серии А.

После сегодняшней победы «Ювентус» сократил отрыв от лидирующего в турнирной таблице «Наполи» до четырёх очков, однако неаполитанцы ещё не провели свой матч в текущем туре.