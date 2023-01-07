Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» вырвал ещё одну победу в самой концовке

07 Января 2023 • 21:57 Комментировать (3)
Ювентус
1:0
Удинезе
окончен

«Ювентус» провёл второй матч после перерыва в чемпионате Италии. Как и в поединке против «Кремонезе», здесь всё решилось на последних минутах.

В первом тайме Анхель ди Мария помогал партнерам создавать моменты. Даниэле Ругани ударом головой заставил поработать голкипера соперника. Он также справился и с ударом Мойзе Кина, сократив дистанцию обстрела. У соперника запомнился дальний удар Уолласа - парировано.

Во втором тайме ди Мария сам бил, но попал в голкипера, а Кин неточно добавлял мяч. Филип Костич также был хорош, но и здесь вратарь сыграл отлично. Адриен Рабио едва не попал в дальний угол ворот. В самой концовке затяжная атака туринцев стала голевой, Федерико Кьеза прострелил во вратарскую, где Данило удачно замкнул передачу - 1:0.

Стремление «Ювентуса» к победе снова привело к результату, в итоге второе место с отставанием от «Наполи» в четыре очка.

Протокол игры  
Ювентус1:0Удинезе
(1:0) Данило Луис87'  
Щесны ВойцехДанило ЛуисРугани ДаниэлеАлекс СандроМаккенни УэстонКостич Филип 80' (Соуле Матиас ( 80') Миретти Фабио 62' (Кьеза Федерико ( 62') Локателли Мануэль  36' 62' (Паредес Леандро ( 62') Рабио АдриенДи Мария Анхель 66' (Милик Аркадиуш ( 66') Кин Мойзе 80' (Фаджоли Николо ( 80')
Запасные: Айлинг СамуэльРиччо АлессандроПинсольо КарлоБарренечеа ЭнцоГатти ФедерикоПерин МаттиаБарбьери Томмазо
Сильвестри МаркоБекао РодригоБийол Яка  67'Перес НеуэнПерейра РобертоУдоги Дестини 70' (Эхизибуэ Кингсли ( 70') Ловрич Санди 70' (Эбосс Энцо ( 70') Уолас Соуза 87' (Несторовски Илья ( 87') Макенго Жан-Виктор 67' (Арслан Толгай-Али ( 67') Саксесс Исаак  54' 70' (Самарджич Лазар ( 70') Гомеш Бету
Запасные: Яяло МатоГессанд АксельПаделли ДаниэлеБута ЛеонардуVivaldoПьяна ЭдоардоПафунди СимонеАбанква ДжеймсЭбоселе Фести
07 января. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Удинезе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
FORZAYOU
07 Января 2023 в 22:11
Первый тайм ужос. Во втором интересно было. Трактосын как обычно, уже на поле уставший выходит))) п.с. в таблицу смотреть уже не так страшно
sagittarius
07 Января 2023 в 22:03
При абсолютно равной игре - у Юве есть Кьеза. И это радует. В остальном блеклая игра в исполнении бьянконери, а первый тайм - просто провал.
ЮвиК
07 Января 2023 в 22:02
уже вторая голевая от Кьезы именно с левого фланга, видно что там ему удобнее. Агрессивный Макс это конечно всегда зрелищнее игры его команды).Форца Юве, Форца Кьеза!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Сассуоло Сассуоло
2
1
1.92 3.70 4.10
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Удинезе Удинезе
1
0
1.84 3.75 4.30
Видео
07.01.23 в 22:45
Монца Монца
Интер Милан Интер Милан
4.80 4.10 1.71
Видео
08.01.23 в 14:30
Салернитана Салернитана
Торино Торино
2.95 3.45 2.43
Видео
08.01.23 в 17:00
Лацио Лацио
Эмполи Эмполи
1.60 4.10 5.80
Видео
08.01.23 в 17:00
Специя Специя
Лечче Лечче
2.70 3.35 2.70
Видео
08.01.23 в 20:00
Сампдория Сампдория
Наполи Наполи
5.80 4.40 1.56
Видео
08.01.23 в 22:45
Милан Милан
Рома Рома
2.00 3.65 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Января
22:07 · Италия. Серия А
Пиоли рассказал, когда вернётся Ибрагимович
21:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» вырвал ещё одну победу в самой концовке 3
21:27 · Италия. Серия А
Беннасер и «Милан» согласовали условия нового контракта
20:49 · Италия. Серия А
​«Милан» - «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии – 8 января 2023
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
19:17 · Италия. Серия А
​Ди Мария восстановился и выйдет в стартовом составе «Ювентуса»
19:11 · Италия. Серия А
«Монца» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:06 · Италия. Серия А
«Фиорентина» дожала «Сассуоло» на 90-й минуте
18:06 · Италия. Серия А
​Пиоли: «У «Ромы» совершенный атакующий трезубец»
17:54 · Италия. Серия А
​Спаллетти защищает Кварацхелию
17:46 · Италия. Серия А
​«Марсель» заплатит за Малиновского 12 млн евро
16:48 · Италия. Серия А
Сёмин прокомментировал игру Миранчука за «Торино»
15:45 · Италия. Серия А
​Берешиньски перешёл в «Наполи» официально
15:38 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» вступил в гонку за Шкриньяром
15:02 · Италия. Серия А
Манчини – о смерти Виалли: «Джанлука был лучшим из нас, он сделал меня счастливым»
Все новости
Рекомендуем