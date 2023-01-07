«Ювентус» вырвал ещё одну победу в самой концовке

«Ювентус» провёл второй матч после перерыва в чемпионате Италии. Как и в поединке против «Кремонезе», здесь всё решилось на последних минутах.

В первом тайме Анхель ди Мария помогал партнерам создавать моменты. Даниэле Ругани ударом головой заставил поработать голкипера соперника. Он также справился и с ударом Мойзе Кина, сократив дистанцию обстрела. У соперника запомнился дальний удар Уолласа - парировано.

Во втором тайме ди Мария сам бил, но попал в голкипера, а Кин неточно добавлял мяч. Филип Костич также был хорош, но и здесь вратарь сыграл отлично. Адриен Рабио едва не попал в дальний угол ворот. В самой концовке затяжная атака туринцев стала голевой, Федерико Кьеза прострелил во вратарскую, где Данило удачно замкнул передачу - 1:0.

Стремление «Ювентуса» к победе снова привело к результату, в итоге второе место с отставанием от «Наполи» в четыре очка.