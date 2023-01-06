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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Мария может сыграть с «Удинезе»

06 Января 2023 • 16:51 Комментировать
Ювентус
...
Удинезе
07.01 20:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции перед матчем с «Удинезе» высказался о кадровой ситуации.

«Мы восстановили ди Марию. Бремер немного устал. Алекс Сандро должен вернуться, с ним всё в порядке.

Думаю, Куадрадо сможет вернуться в команду через неделю. Де Шильо, Влахович и Погба тоже в скором времени вернутся в состав.

Кьеза? Не знаю, смогу ли я выпустить его в стартовом составе, но я очень доволен его состоянием», - высказался Аллегри.

«Ювентус» примет «Удинезе» в чемпионате Италии в субботу, 7 января. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри Алекс Сандро Поль Погба Маттиа де Шильо Хуан Куадрадо Душан Влахович Федерико Кьеза
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ЮВЕНТУС УДИНЕЗЕ
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