​Ди Мария может сыграть с «Удинезе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции перед матчем с «Удинезе» высказался о кадровой ситуации.

«Мы восстановили ди Марию. Бремер немного устал. Алекс Сандро должен вернуться, с ним всё в порядке.

Думаю, Куадрадо сможет вернуться в команду через неделю. Де Шильо, Влахович и Погба тоже в скором времени вернутся в состав.

Кьеза? Не знаю, смогу ли я выпустить его в стартовом составе, но я очень доволен его состоянием», - высказался Аллегри.

«Ювентус» примет «Удинезе» в чемпионате Италии в субботу, 7 января. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.