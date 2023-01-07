Аллегри прокомментировал очередную победу «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об успехе своей команды в поединке Серии А против «Удинезе».

«Бьянконери» вырвали победу с минимальным счётом, поразив ворота на 86-й минуте встречи.

«Сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлом матче с «Кремонезе», но нам нужно продолжать работать над собой. Несмотря на последние результаты, мы должны оставаться скромными.

Во втором тайме сегодняшнего матча нам удалось создать достаточно моментов. Я доволен тем, как игроки защищались и какой настрой показали.

Впереди нас ждёт матч против «Наполи» – отличной команды и фаворита в борьбе за Скудетто. Играть в Неаполе всегда приятно, эта встреча будет особенной», – заявил на пресс-конференции Аллегри.