​Аллегри: «Наша цель – остаться в топ-4»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пятничной пресс-конференции получил вопрос о чемпионской гонке в Серии А.

«Наполи» является явным фаворитом. Они имеют отрыв и проводят необычный сезон. Наша же цель – остаться в первой четвёрке», - рассказал Аллегри журналистам.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч Серии А команда Массимилиано Аллегри проведёт завтра, 7 января. «Старая синьора» будет принимать «Удинезе» на своём поле.

Добавим, что «Ювентус» выиграл семь последних матчей итальянской Серии А с общим счётом 13:0.