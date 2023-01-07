Аллегри высказался о новой травме ди Марии

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал о состоянии вингера Анхеля ди Марии.

34-летний аргентинец был заменён на 66-й минуте встречи Серии А против «Удинезе», которая завершилась победой туринцев с минимальным счётом.

«Беспокоиться не о чем – Анхель всего лишь почувствовал судорогу, и это нормально, учитывая, что он отыграл 65 минут после 15-дневного отсутствия на поле.

Сегодня ди Мария показал футбол высочайшего уровня. Отличный игрок», – цитирует Football Italia главного тренера «Ювентуса».

Анхель ди Мария принял участие в 11 матчах «бьянконери» в текущем сезоне, записав в свой актив один гол и четыре ассиста.