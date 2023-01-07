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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Мария восстановился и выйдет в стартовом составе «Ювентуса»

07 Января 2023 • 19:17 Комментировать
Ювентус
0:0
Удинезе
1-й тайм

В субботу вечером «Ювентус» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Удинезе». Туринский клуб объявил стартовый состав команды на эту игру. Анхель ди Мария восстановился после небольшого повреждения и начнёт матч с первых минут.

Полностью стартовый состав «Ювентус» выглядит так: Щесны, Данило, Ругани, Алекс Сандро, Локателли, Маккенни, Миретти, Рабио, Костич, ди Мария, Кин.

Матч между «Ювентусом» и «Удинезе» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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ЮВЕНТУС УДИНЕЗЕ
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