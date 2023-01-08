«Ювентус» – лидер топ-5 лиг по победам со счётом 1:0

Туринский «Ювентус» чаще всех в сильнейших европейских чемпионатах побеждает с минимальным счётом.

В субботу коллектив Массимилиано Аллегри обыграл «Удинезе» благодаря единственному мячу, забитому на 86-й минуте. Для «бьянконери» это уже пятая победа со счётом 1:0 в нынешнем розыгрыше Серии А – больше, чем у любой другой команды в рамках «большой пятёрки» лиг в текущем сезоне, информирует Opta.

На данный момент «Ювентус» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, на один балл опережая «Милан», который сегодня вечером примет на своём поле «Рому».

В следующем туре «Ювентус» сыграет против действующего лидера Серии А – «Наполи».