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Чемпионат Италии. Серия А

Ровелла и Раноккия получат возможность закрепиться в основе «Ювентуса»

23 Ноября 2022 • 10:59 Комментировать
Фиорентина
...
Монца
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04.01 20:30

Игроки «Ювентуса» Николо Ровелла и Филиппо Раноккия, выступающие в настоящий момент за «Монцу» на правах аренды, могут стать важной частью туринской команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, это станет возможным, если итальянский клуб покинут Леандро Паредес и Уэстон Маккенни.

В текущем сезоне итальянской Серии А 20-летний Ровелла провёл 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. На счету 21-летнего Раноккии один забитый гол в семи проведённых встречах.

После 15 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Монца» расположилась на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.      

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Монца Леандро Паредес Уэстон Маккенни Николо Ровелла Филиппо Раноккия
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