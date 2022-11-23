Ровелла и Раноккия получат возможность закрепиться в основе «Ювентуса»

Игроки «Ювентуса» Николо Ровелла и Филиппо Раноккия, выступающие в настоящий момент за «Монцу» на правах аренды, могут стать важной частью туринской команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, это станет возможным, если итальянский клуб покинут Леандро Паредес и Уэстон Маккенни.

В текущем сезоне итальянской Серии А 20-летний Ровелла провёл 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. На счету 21-летнего Раноккии один забитый гол в семи проведённых встречах.

После 15 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Монца» расположилась на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.