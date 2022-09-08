«Болонья» определилась с преемником Михайловича

Тьяго Мотта в ближайшее время станет новым главным тренером «Болоньи».

Недавно итальянский клуб объявил об увольнении Синиши Михайловича, который возглавлял коллектив с 2019 года. Согласно сведениям Фабрицио Романо, новым рулевым «Болоньи» станет экс-наставник «Специи» Тьяго Мотта. Стороны уже согласовали все условия сотрудничества. Официально о назначении бывшего футболиста «Барселоны», «Интера» и «ПСЖ» будет объявлено в ближайшие часы.

Тьяго Мотта работал в «Специи» на протяжении всего прошлого сезона. Ранее итальянец бразильского происхождения возглавлял «Дженоа» и молодёжный состав «Пари Сен-Жермен».