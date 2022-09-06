​Раньери может возглавить клуб Серии А

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери может вернуться к работе. Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, с 70-летним специалистом связалась «Болонья». Во вторник клуб уволил Синишу Михайловича.

Отмечается, что Клаудиньо Раньери является для «Болоньи» кандидатом номер один. В шорт-листе также находятся Тьяго Мотта, Паулу Соуза и Леонардо Семпличи.

Клаудио Раньери находится без работы с января – тогда его уволили из «Уотфорда» после 14 матчей.

В пяти прошедших турах Серии А «Болонья» трижды сыграла вничью и дважды проиграла. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице.