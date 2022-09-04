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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло пожелал удачи Кокорину в «Арисе»

 
04 Сентября 2022 • 13:19 Комментировать
Болонья
...
Фиорентина
11.09 16:00

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис» на правах годичной аренды.

«Желаю удачи Кокорину на Кипре!» — приводит слова Капелло Sport24.

Напомним, Кокорин перешёл в «Арис» 31 августа нынешнего года. За свою новую команду 31-летний россиянин успел провести одну встречу, отметившись в ней результативной передачей.

Нападающий перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Всего в составе «фиалок» футболист провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Фиорентина Арис Александр Кокорин
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