Капелло пожелал удачи Кокорину в «Арисе»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис» на правах годичной аренды.

«Желаю удачи Кокорину на Кипре!» — приводит слова Капелло Sport24.

Напомним, Кокорин перешёл в «Арис» 31 августа нынешнего года. За свою новую команду 31-летний россиянин успел провести одну встречу, отметившись в ней результативной передачей.

Нападающий перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Всего в составе «фиалок» футболист провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.