Гендиректор «Болоньи»: «Мы выбрали Мотту своим новым тренером»

Бывший тренер «Специи» Тьяго Мотта станет новым тренером «Болоньи». Генеральный директор клуба из севера Италии Клаудио Фенуччи заявил об этом на пресс-конференции.

«Мы выбрали Тьяго Мотту своим новым тренером», – заявил Фенуччи.

Напомним, что должность главного тренера «Болоньи» остаётся вакантной после увольнения Синиши Михайловича. Тьяго Мотта ранее возглавлял в Италии «Специю», но лично решил покинуть команду в конце прошлого сезона.

Мотта ранее в качестве футболиста выступал за «ПСЖ», миланский «Интер» и каталонскую «Барселону». Тьяго ранее связывали с постом главного тренера «ПСЖ».