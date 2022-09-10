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Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Болоньи»: «Мы выбрали Мотту своим новым тренером»

 
10 Сентября 2022 • 11:53 Комментировать
Болонья
...
Фиорентина
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11.09 16:00

Бывший тренер «Специи» Тьяго Мотта станет новым тренером «Болоньи». Генеральный директор клуба из севера Италии Клаудио Фенуччи заявил об этом на пресс-конференции.

«Мы выбрали Тьяго Мотту своим новым тренером», – заявил Фенуччи.

Напомним, что должность главного тренера «Болоньи» остаётся вакантной после увольнения Синиши Михайловича. Тьяго Мотта ранее возглавлял в Италии «Специю», но лично решил покинуть команду в конце прошлого сезона.

Мотта ранее в качестве футболиста выступал за «ПСЖ», миланский «Интер» и каталонскую «Барселону». Тьяго ранее связывали с постом главного тренера «ПСЖ».

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Болонья Тьяго Мотта
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