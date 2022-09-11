Мотта возглавил «Болонью»

Бывший наставник «Специи» Тьяго Мотта определился с новым местом работы. 40-летний специалист продолжит карьеру в чемпионате Италии – с ним подписала контракт «Болонья». Об этом сообщают представители клуба.

У руля команды Мотта сменил сербского специалиста Синишу Михайловича, проработавшего с командой около трех лет.

После пяти проведенных туров чемпионата Италии «Болонья» занимает лишь 16-е место в турнирной таблице. В активе команды три набранных балла.

Ближайший матч подопечные Мотты проведут против «Фиорентины». Поединок состоится в воскресенье, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.