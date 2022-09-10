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Чемпионат Италии. Серия А

Администратор «Болоньи»: «Михайлович нам друг, но истина дороже»

 
10 Сентября 2022 • 20:19 Комментировать
Болонья
...
Фиорентина
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Через 19 ч. 4 мин.

Клаудио Фенуччи, администратор «Болоньи», пояснил, почему клуб уволил сербского специалиста Синишу Михайловича, пригласив вместо него Тьяго Мотту, бывшего наставника «Специи». Слова Фенуччи можно резюмировать известной цитатой «ты мне друг, но истина дороже» - в данной ситуации истиной стали лишь четыре победы «Болоньи» в 2022 году (правда, одну из них фанаты «Интера» будут вспоминать еще не один год).

- Это было нелегко, Синиша нам все-таки друг. Но когда твоя команда побеждает лишь четыре раза за весь год, то тут трудно говорить о человеческих симпатиях, они отходят на второй план. Решение, которое далось очень непросто, - цитирует слова Фенуччи ITASportPress. 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Синиша Михайлович Клаудио Фенуччи
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БОЛОНЬЯ ФИОРЕНТИНА
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