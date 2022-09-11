«Болонья» и «Удинезе» отпраздновали волевые победы

Подошли к концу некоторые матчи шестого тура Серии А. «Лечче» и «Монца» поделили очки (1:1) и продолжают идти без побед в текущем сезоне. В параллельной встрече «Болонья» проводила первый матч без Синиши Михайловича, пропустила от «Фиорентины» и ответила двумя голами - 2:1. Также «Удинезе» перевернул ход поединка после удаления у «Сассуоло» в конце первого тайма - 3:1.
Протокол игры
|54'Мартинес Лукас II (0:1)
|(1:1) Барроу Муса59'
|(2:1) Арнаутович Марко62'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Медель Гари79' (Де Сильвестри Лоренцо (79') •Лукуми Джон•Касиус Денсо79' (Бонифаци Кевин (79') •Камбьясо Андреа61' (Ликояннис Хараламбос (61') • 87'Схаутен Йерди•Эбишер Мишель•Сориано Роберто•Барроу Муса•Арнаутович Марко72' (Орсолини Риккардо (72')
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон45' (Венути Лоренцо (45') •Мартинес Лукас II•Роша Игор II• 90'Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо•Амрабат Софьян 50'85' (Кабрал Артур (85') •Барак Антонин72' (Иконе Жонатан (72') •Куаме Кристиан 46'85' (Мандрагора Роландо (85') •Йович Лука•Соттиль Рикардо46' (Сапонара Риккардо (46')
11 сентября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Видео
Протокол игры
|35' Сенси Стефано (0:1)
|(1:1) Гонсалес Джоан 48'
Фальконе Владимиро • Гендрей Валентин • 45'Понграчич Марин • Баскиротто Федерико • Пеццелла Джузеппе 62' ( Галло Антонино ( 62') • Хельгасон Торир 46' ( Гонсалес Джоан ( 46') • Юлманд Мортен • Бистрович Кристиян 82' ( Аскилдсен Кристоффер ( 82') • Ди Франческо Федерико 52' 76' ( Родригес Пабло ( 76') • Сисей Ассан 63' ( Коломбо Лоренцо ( 63') • Банда Ламек 83'
Запасные: Блеве Марко • Лемменс Матс • Юмтити Самуэль • Туиа Алессандро • Бранколлини Федерико • Листковски Марчин • Блен Алексис • Уден Реми
Ди Грегорио Микеле • Марлон • Мари Пабло • Иццо Армандо • Биринделли Самуэле 29' 46' ( Молина Сальваторе ( 46' ) • 90'Аугусто Карлос • Пессина Маттео 59' ( Валоти Матиа ( 59') • Ровелла Николо 58' ( Колпани Андреа ( 58') • Сенси Стефано 41' 88' ( Мачин Хосе ( 88') • Мота Дани • Капрари Джанлука 59' ( Чиурриа Патрик ( 59')
Запасные: Гюткьяр Кристиан • Барберис Андреа • Бондо Варрен • Раноккья Филиппо • Кальдирола Лука • Виньято Самуэле • Антов Валентин • Краньо Алессио • Марроне Лука • Карбони Андреа
11 сентября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
Видео
Протокол игры
|(1:0) Фраттези Давиде 33'
|75' Гомеш Бету (1:1)
|90' Самарджич Лазар (1:2)
|90' Гомеш Бету (1:3)
Консильи Андреа • Тольян Йереми • Нето Руан • 43'Феррари Джанмарко • Рожерио да Силва • Фраттези Давиде 68' ( Харрауи Абдау ( 68') • Лопес Максим • 72'Энрике Матеус 90' ( Альварес Агустин ( 90') • Лорьенте Арман 68' ( Торстведт Кристиан ( 68') • Пинамонти Андреа 81' ( Марчицца Риккардо ( 81') • Кирьякопулос Георгиос 46' ( Айхан Кан ( 46')
Запасные: Пеголо Джанлука • Сейде Эмиль Конрадсен • Антист Жанис • Обьянг Педро • Руссо Алессандро
Сильвестри Марко • Перес Неуэн • Бекао Родриго • 8'Эбосс Энцо 25' 46' ( Эхизибуэ Кингсли ( 46' ) • 63'Перейра Роберто • Удоги Дестини • Ловрич Санди • Уолас Соуза 67' ( Гомеш Бету ( 67') • Арслан Толгай-Али 46' ( Самарджич Лазар ( 46') • Делофеу Херард 81' ( Макенго Жан-Виктор ( 81') • Саксесс Исаак 67' ( Несторовски Илья ( 67')
Запасные: Яяло Мато • Паделли Даниэле • Нюйтинк Брэм • Пьяна Эдоардо • Абанква Джеймс • Эбоселе Фести
11 сентября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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