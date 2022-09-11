«Болонья» и «Удинезе» отпраздновали волевые победы

Подошли к концу некоторые матчи шестого тура Серии А. «Лечче» и «Монца» поделили очки (1:1) и продолжают идти без побед в текущем сезоне. В параллельной встрече «Болонья» проводила первый матч без Синиши Михайловича, пропустила от «Фиорентины» и ответила двумя голами - 2:1. Также «Удинезе» перевернул ход поединка после удаления у «Сассуоло» в конце первого тайма - 3:1.

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0:1. Гол Лукаса Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол 1:1. Гол Мусы Барроу (видео). Чемпионат Италии. Футбол 2:1. Гол Марко Арнаутовича (видео). Чемпионат Италии. Футбол Large modal ×

Видео

0:1. Гол Лукаса Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол 1:1. Гол Мусы Барроу (видео). Чемпионат Италии. Футбол 2:1. Гол Марко Арнаутовича (видео). Чемпионат Италии. Футбол Large modal ×

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