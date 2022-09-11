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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» и «Удинезе» отпраздновали волевые победы

 
11 Сентября 2022 • 18:04 Комментировать
Болонья
2:1
Фиорентина
окончен

Подошли к концу некоторые матчи шестого тура Серии А. «Лечче» и «Монца» поделили очки (1:1) и продолжают идти без побед в текущем сезоне. В параллельной встрече «Болонья» проводила первый матч без Синиши Михайловича, пропустила от «Фиорентины» и ответила двумя голами - 2:1. Также «Удинезе» перевернул ход поединка после удаления у «Сассуоло» в конце первого тайма - 3:1.

Протокол игры  
Болонья2:1Фиорентина
  54'Мартинес Лукас II (0:1)
(1:1) Барроу Муса59'  
(2:1) Арнаутович Марко62'  
Скорупски ЛукашПош ШтефанМедель Гари 79' (Де Сильвестри Лоренцо ( 79') Лукуми ДжонКасиус Денсо 79' (Бонифаци Кевин ( 79') Камбьясо Андреа 61' (Ликояннис Хараламбос ( 61'  87') Схаутен ЙердиЭбишер МишельСориано РобертоБарроу МусаАрнаутович Марко 72' (Орсолини Риккардо ( 72')
Запасные: Барди ФранческоБаньолини НиколаФергюсон ЛьюисВиньято ЭмануэльJoaquin SosaМоро НиколаЗиркзее Джошуа
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон 45' (Венути Лоренцо ( 45') Мартинес Лукас IIРоша Игор II  90'Бираги КристианоБонавентура ДжакомоАмрабат Софьян  50' 85' (Кабрал Артур ( 85') Барак Антонин 72' (Иконе Жонатан ( 72') Куаме Кристиан  46' 85' (Мандрагора Роландо ( 85') Йович ЛукаСоттиль Рикардо 46' (Сапонара Риккардо ( 46')
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаГоллини ПьерлуиджиБьянко АлессандроТерзич АлексаМале ЮссефКрастев Димо
11 сентября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

Видео

0:1. Гол Лукаса Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Лукаса Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Мусы Барроу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Мусы Барроу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Марко Арнаутовича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Марко Арнаутовича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Протокол игры 
Лечче1:1Монца
  35' Сенси Стефано (0:1)
(1:1) Гонсалес Джоан 48'  
Фальконе Владимиро  Гендрей Валентин   45'  Понграчич Марин  Баскиротто Федерико  Пеццелла Джузеппе   62' (Галло Антонино (   62' Хельгасон Торир   46' (Гонсалес Джоан (   46' Юлманд Мортен  Бистрович Кристиян   82' (Аскилдсен Кристоффер (   82' Ди Франческо Федерико   52'   76' (Родригес Пабло (   76' Сисей Ассан   63' (Коломбо Лоренцо (   63' Банда Ламек   83'
Запасные: Блеве Марко  Лемменс Матс  Юмтити Самуэль  Туиа Алессандро  Бранколлини Федерико  Листковски Марчин  Блен Алексис  Уден Реми
Ди Грегорио Микеле  Марлон  Мари Пабло  Иццо Армандо  Биринделли Самуэле   29'   46' (Молина Сальваторе (   46'   90' Аугусто Карлос  Пессина Маттео   59' (Валоти Матиа (   59' Ровелла Николо   58' (Колпани Андреа (   58' Сенси Стефано   41'   88' (Мачин Хосе (   88' Мота Дани  Капрари Джанлука   59' (Чиурриа Патрик (   59')
Запасные: Гюткьяр Кристиан  Барберис Андреа  Бондо Варрен  Раноккья Филиппо  Кальдирола Лука  Виньято Самуэле  Антов Валентин  Краньо Алессио  Марроне Лука  Карбони Андреа
 11 сентября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

Видео

0:1. Гол Лукаса Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Лукаса Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Мусы Барроу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Мусы Барроу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Марко Арнаутовича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Марко Арнаутовича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Протокол игры 
Сассуоло1:3Удинезе
(1:0) Фраттези Давиде 33'  
  75' Гомеш Бету (1:1)
  90' Самарджич Лазар (1:2)
  90' Гомеш Бету (1:3)
Консильи Андреа  Тольян Йереми  Нето Руан   43'  Феррари Джанмарко  Рожерио да Силва  Фраттези Давиде   68' (Харрауи Абдау (   68' Лопес Максим   72'  Энрике Матеус   90' (Альварес Агустин (   90' Лорьенте Арман   68' (Торстведт Кристиан (   68' Пинамонти Андреа   81' (Марчицца Риккардо (   81' Кирьякопулос Георгиос   46' (Айхан Кан (   46')
Запасные: Пеголо Джанлука  Сейде Эмиль Конрадсен  Антист Жанис  Обьянг Педро  Руссо Алессандро
Сильвестри Марко  Перес Неуэн  Бекао Родриго   8'  Эбосс Энцо   25'   46' (Эхизибуэ Кингсли (   46'   63' Перейра Роберто  Удоги Дестини  Ловрич Санди  Уолас Соуза   67' (Гомеш Бету (   67' Арслан Толгай-Али   46' (Самарджич Лазар (   46' Делофеу Херард   81' (Макенго Жан-Виктор (   81' Саксесс Исаак   67' (Несторовски Илья (   67')
Запасные: Яяло Мато  Паделли Даниэле  Нюйтинк Брэм  Пьяна Эдоардо  Абанква Джеймс  Эбоселе Фести
 11 сентября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

Видео

0:1. Гол Лукаса Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Лукаса Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Мусы Барроу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Мусы Барроу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Марко Арнаутовича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Марко Арнаутовича (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Удинезе Лечче Фиорентина Сассуоло Монца
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окончен Аталанта 1:1 Кремонезе 1.35 5.30 8.50
окончен Сассуоло 1:3 Удинезе 0.00 0.00 0.00
окончен Болонья 2:1 Фиорентина 1.12 6.30 100.00
окончен Лечче 1:1 Монца 20.00 1.04 31.00
11.09  19:00 Лацио ... Верона 1.65 4.15 5.10
11.09  21:45 Ювентус ... Салернитана 1.50 4.15 6.90
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