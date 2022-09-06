Президент «Болоньи»: «Увольнение Михайловича – самое трудное из всех решений, принятых мной во главе клуба»

Президент «Болоньи» рассказал о решении расстаться с Синишей Михайловичем.

Сербский специалист возглавлял коллектив с начала 2019 года. «Эта мера, к сожалению, стала неизбежной, несмотря на крепкую связь между клубом и Синишей», – говорится в заявлении на официальном сайте «Болоньи».

«Это самое трудное решение из всех, что мне доводилось принимать во главе «Болоньи», – заявил президент клуба Джой Сапуто. – Синиша всегда был с командой, несмотря на свою болезнь, и прилагал максимум усилий в своей работе. Клуб и весь город сплотились в этот непростой период.

К сожалению, сейчас настал момент, когда нам потребовались перемены в тренерском штабе. Очень трудное решение, которое нам пришлось принять на благо команды», – отметил Сапуто.