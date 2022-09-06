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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Болоньи»: «Увольнение Михайловича – самое трудное из всех решений, принятых мной во главе клуба»

 
06 Сентября 2022 • 20:17 Комментировать (1)
Болонья
...
Фиорентина
1 3.00 X 3.45 2 2.30
11.09 16:00

Президент «Болоньи» рассказал о решении расстаться с Синишей Михайловичем.

Сербский специалист возглавлял коллектив с начала 2019 года. «Эта мера, к сожалению, стала неизбежной, несмотря на крепкую связь между клубом и Синишей», – говорится в заявлении на официальном сайте «Болоньи».

«Это самое трудное решение из всех, что мне доводилось принимать во главе «Болоньи», – заявил президент клуба Джой Сапуто. – Синиша всегда был с командой, несмотря на свою болезнь, и прилагал максимум усилий в своей работе. Клуб и весь город сплотились в этот непростой период.

К сожалению, сейчас настал момент, когда нам потребовались перемены в тренерском штабе. Очень трудное решение, которое нам пришлось принять на благо команды», – отметил Сапуто.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Синиша Михайлович Джой Сапуто
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БОЛОНЬЯ ФИОРЕНТИНА
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Комментарии (1)
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Alex1972
06 Сентября 2022 в 20:22
Такова жизнь...
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