Синиша Михайлович уволен с должности главного тренера «Болоньи».

Ранее о решении клуба сообщили авторитетные ресурсы, а теперь увольнение серба подтверждено официально. В пяти стартовых турах Серии А коллектив под руководством 53-летнего специалиста не одержал ни одной победы, трижды сыграв вничью и дважды уступив соперникам.

Синиша Михайлович возглавлял «Болонью» с января 2019 года. Ранее он работал в лиссабонском «Спортинге», «Торино», «Милане» и «Сампдории».

По информации итальянских СМИ, основным кандидатом на роль преемника Михайловича считается экс-рулевой «Специи» Тьяго Мотта, покинувший свой прежний пост в июне.