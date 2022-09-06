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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» уволила Михайловича официально

 
06 Сентября 2022 • 18:11 Комментировать (1)
Болонья
...
Фиорентина
1 3.00 X 3.45 2 2.30
11.09 16:00

Синиша Михайлович уволен с должности главного тренера «Болоньи».

Ранее о решении клуба сообщили авторитетные ресурсы, а теперь увольнение серба подтверждено официально. В пяти стартовых турах Серии А коллектив под руководством 53-летнего специалиста не одержал ни одной победы, трижды сыграв вничью и дважды уступив соперникам.

Синиша Михайлович возглавлял «Болонью» с января 2019 года. Ранее он работал в лиссабонском «Спортинге», «Торино», «Милане» и «Сампдории».

По информации итальянских СМИ, основным кандидатом на роль преемника Михайловича считается экс-рулевой «Специи» Тьяго Мотта, покинувший свой прежний пост в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Синиша Михайлович
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БОЛОНЬЯ ФИОРЕНТИНА
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Комментарии (1)
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Alex1972
06 Сентября 2022 в 18:25
Футбол ерунда, жизнь важнее... Не болей, Синиша...👍
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