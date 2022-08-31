Симоне Индзаги: «Меня беспокоит нехватка одного защитника в составе «Интера»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе в матче Серии А и трансферной активности клуба.

«Нерадзурри» одержали третью победу в четырёх стартовых встречах чемпионата, одолев «Кремонезе» (3:1).

«Я очень доволен, потому что нам противостоял серьёзный соперник. В этом сезоне «Кремонезе» заслужил гораздо лучших результатов, чем добился на деле, – рассказывает Индзаги в интервью DAZN. – Мы набрали на одно очко больше, чем на том же этапе в прошлом сезоне, но мы знаем, что впереди длинный путь. Нам ещё нужно прибавлять.

Я ничего не знаю о возможном уходе Госенса [в «Байер»]. Больше всего меня беспокоит вопрос центрального защитника – их должно быть шесть, а сейчас в моём распоряжении только пять. Я сказал руководству, что мне нужен ещё один игрок на эту позицию», – заявил специалист.