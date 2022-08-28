Нападающий Ромелу Лукаку угодил в лазарет «Интера» - бельгиец получил мышечное повреждение левого бедра. В ближайшее время футболист пройдёт углублённое медицинское обследование, но он точно пропустит ближайший матч Серии А против «Кремонезе» (30 августа), сообщает Sport Mediaset.

Если травма окажется достаточно серьёзной, Ромелу Лукаку рискует пропустить два больших матча «Интера» - против «Милана» в чемпионате (3 сентября) и против «Баварии» в Лиге чемпионов (7 сентября).

Ромелу Лукаку вернулся в «Интер» в летнее трансферное окно. В трёх матчах сезона 2022/2023 бельгиец смог записать на свой счёт один гол.