Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» усилится новым защитником уже в понедельник

 
28 Августа 2022 • 23:25 Комментировать
Интер Милан
...
Кремонезе
30.08 21:45

Центральный защитник «Лацио» Франческо Ачерби в ближайшие часы перейдёт в «Интер».

34-летний футболист пополнит ряды «нерадзурри» на правах аренды с опцией выкупа. «Интер» покроет зарплату Ачерби в 1,5 евро за год. Переход состоится уже в понедельник, докладывает Calcio e Finanza. Сообщается, что подписание опытного центрбека станет последним трансфером миланского гранда этим летом.

«Интер» также претендовал на центрального защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи, однако приобрести швейцарца так и не удалось. «Сине-чёрные» вернутся к кандидатуре игрока следующим летом, когда истечёт его контракт с «Боруссией».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Боруссия Дортмунд Франческо Ачерби Мануэль Аканджи Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН КРЕМОНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Верона 0:1 Аталанта 4.30 3.90 1.80
окончен Салернитана 4:0 Сампдория 2.45 3.20 3.05
окончен Лечче 1:1 Эмполи 2.35 3.40 3.00
окончен Фиорентина 0:0 Наполи 3.35 3.60 2.10
Все матчи
Новости
28 Августа
23:43 · Италия. Серия А
«Лечче» с «Эмполи» набрали по очку
23:42 · Италия. Серия А
«Наполи» не сумел взломать оборону «Фиорентины»
23:25 · Италия. Серия А
«Интер» усилится новым защитником уже в понедельник
22:55 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Ромы»: «Нас впечатлило сильное желание Белотти перейти к нам»
22:32 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А арендует полузащитника «Тоттенхэма» Уинкса
22:21 · Италия. Серия А
«Салернитана» установила свой рекорд самой крупной победы в Серии А в 21-м веке
21:25 · Италия. Серия А
«Аталанта» скромно обыграла «Верону»
21:25 · Италия. Серия А
Голы де Вильены и Ботхейма помогли «Салернитане» разгромить «Сампдорию»
21:15 · Италия. Серия А
«Фиорентина» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:10 · Италия. Серия А
​«Рома» объявила о подписании Белотти официально
16:39 · Италия. Серия А
​Лукаку угодил в лазарет «Интера»
15:49 · Италия. Серия А
​Представитель Шомуродова высказался о будущем игрока эксклюзив
15:33 · Италия. Серия А
​У Погба считают, что его брат занимается вымогательством
15:28 · Италия. Серия А
Брат пообещал сенсационную правду о Погба 3
13:08 · Германия. Бундеслига
Пиоли подтвердил переход немецкого защитника в «Милан»
Все новости
Рекомендуем