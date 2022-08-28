«Интер» усилится новым защитником уже в понедельник

Центральный защитник «Лацио» Франческо Ачерби в ближайшие часы перейдёт в «Интер».

34-летний футболист пополнит ряды «нерадзурри» на правах аренды с опцией выкупа. «Интер» покроет зарплату Ачерби в 1,5 евро за год. Переход состоится уже в понедельник, докладывает Calcio e Finanza. Сообщается, что подписание опытного центрбека станет последним трансфером миланского гранда этим летом.

«Интер» также претендовал на центрального защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи, однако приобрести швейцарца так и не удалось. «Сине-чёрные» вернутся к кандидатуре игрока следующим летом, когда истечёт его контракт с «Боруссией».