Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку пропустит три матча как минимум

 
29 Августа 2022 • 20:17 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Кремонезе
1 1.14 X 8.00 2 19.00
Через 23 ч. 47 мин.

Конец предыдущей недели оказался неудачным для миланского «Интера», команда потерпела первое поражение в нынешнем сезоне, проиграв римскому «Лацио», а также потеряла свою звезду - бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

Сегодня выяснилось, что ему придется пропустить достаточно долгий период времени - как минимум пятнадцать дней. Ожидается, что Лукаку вернется на поле 13 сентября в матче против чешской «Виктории Пльзень», но до этого он пропустит важнейшие матчи - это встреча с «Миланом», это игра с «Кремонезе», а также встреча с «Баварией» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН КРЕМОНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
29 Августа 2022 в 20:20
Непонятно : Обкакался или травма?... Эх, Ромалэ... Хе-хе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.08  19:30 Сассуоло ... Милан 5.40 4.30 1.57
30.08  21:45 Рома ... Монца 1.25 6.00 11.00
30.08  21:45 Интер Милан ... Кремонезе 1.14 8.00 19.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
20:17 · Италия. Серия А
Лукаку пропустит три матча как минимум 1
19:34 · Италия. Серия А
Капелло прокомментировал слухи о Роналду в «Наполи»
19:22 · Италия. Серия А
Милик: «Это особый день для меня»
18:17 · Италия. Серия Б
Тьерри Анри стал совладельцем команды «Комо»
17:55 · Италия. Серия А
​Милик: «Сложно сравнить Левандовски с Влаховичем»
17:35 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» заработает на аренде Моро - источник
17:26 · Италия. Серия А
«Фиорентина» отмечает свое 96-летие
17:17 · Италия. Серия Б
Кутроне стал игроком «Комо» официально
15:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» сегодня рассчитывает закрыть сделку по Паредесу
13:44 · Россия. Премьер-лига
Моро – об уходе из «Динамо»: «Я жил этим клубом»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Моро отправился в аренду в «Болонью» официально
12:00 · Италия. Серия А
В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернётся на поле
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Лион» и «Монца» заинтересованы в Бакайоко
10:34 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти отреагировал на трансфер Осимхена в «МЮ» за 100 млн евро
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл альтернативу Паредесу в АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем