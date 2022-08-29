Лукаку пропустит три матча как минимум

Конец предыдущей недели оказался неудачным для миланского «Интера», команда потерпела первое поражение в нынешнем сезоне, проиграв римскому «Лацио», а также потеряла свою звезду - бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

Сегодня выяснилось, что ему придется пропустить достаточно долгий период времени - как минимум пятнадцать дней. Ожидается, что Лукаку вернется на поле 13 сентября в матче против чешской «Виктории Пльзень», но до этого он пропустит важнейшие матчи - это встреча с «Миланом», это игра с «Кремонезе», а также встреча с «Баварией» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.