«Интер» легко обыграл «Кремонезе»

В четвёртом туре Серии А «Интер» принимал одного из записных аутсайдеров, «Кремонезе». Миланцы спокойно добились победы. В дебюте Эдин Джеко проверил голкипера, тот выручил, а первым на добивании оказался Хоакин Корреа. Еще до перерыва «Интер» разыграл красивую атаку, и Николо Барелла со средней дистанции эффектным ударом вколотил мяч в сетку. Он же ассистировал Лаутаро Мартинесу, который убежал в контратаку и сделал счет разгромным. Лишь на 90-й минуте Давид Окереке забил гол престижа с дальнего расстояния - 3:1.

«Интер» с 9 очками вышел на второе место.

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