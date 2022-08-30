«Интер» легко обыграл «Кремонезе»

В четвёртом туре Серии А «Интер» принимал одного из записных аутсайдеров, «Кремонезе». Миланцы спокойно добились победы. В дебюте Эдин Джеко проверил голкипера, тот выручил, а первым на добивании оказался Хоакин Корреа. Еще до перерыва «Интер» разыграл красивую атаку, и Николо Барелла со средней дистанции эффектным ударом вколотил мяч в сетку. Он же ассистировал Лаутаро Мартинесу, который убежал в контратаку и сделал счет разгромным. Лишь на 90-й минуте Давид Окереке забил гол престижа с дальнего расстояния - 3:1.
«Интер» с 9 очками вышел на второе место.
Протокол игры
|(1:0) Корреа Хоакин12'
|(2:0) Барелла Николо38'
|(3:0) Мартинес Лаутаро76'
|90'Окереке Давид (3:1)
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Димарко Федерико72' (Аслани Кристьян (72') •Дюмфрис Дензел79' (Белланова Рауль (79') •Дармиан Маттео79' (Госенс Робин (79') •Барелла Николо•Брозович Марсело72' (Д'Амброзио Данило (72') •Чалханоглу Хакан•Джеко Эдин•Корреа Хоакин55' (Мартинес Лаутаро (55')
Ионуц Андрей Раду•Айву Эмануэль 67'81' (Кастаньетти Микеле (81') •Бьянкетти Маттео•Лочошвили Лука67' (Ди Кармине Самуэль (67') •Гильоне Паоло•Кваглиата Джакомо67' (Васкес Хоан (67') • 79'Пикель Шарль•Эскаланте Гонсало•Аскасибар Сантьяго46' (Дзанимачча Лука (46') •Дессерс Сириль 51'67' (Валери Эмануэле (67') •Окереке Давид
30 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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