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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» легко обыграл «Кремонезе»

 
30 Августа 2022 • 23:39 Комментировать
Интер Милан
3:1
Кремонезе
окончен

В четвёртом туре Серии А «Интер» принимал одного из записных аутсайдеров, «Кремонезе». Миланцы спокойно добились победы. В дебюте Эдин Джеко проверил голкипера, тот выручил, а первым на добивании оказался Хоакин Корреа. Еще до перерыва «Интер» разыграл красивую атаку, и Николо Барелла со средней дистанции эффектным ударом вколотил мяч в сетку. Он же ассистировал Лаутаро Мартинесу, который убежал в контратаку и сделал счет разгромным. Лишь на 90-й минуте Давид Окереке забил гол престижа с дальнего расстояния - 3:1.

«Интер» с 9 очками вышел на второе место.

Протокол игры  
Интер Милан3:1Кремонезе
(1:0) Корреа Хоакин12'  
(2:0) Барелла Николо38'  
(3:0) Мартинес Лаутаро76'  
  90'Окереке Давид (3:1)
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей СтефанДимарко Федерико 72' (Аслани Кристьян ( 72') Дюмфрис Дензел 79' (Белланова Рауль ( 79') Дармиан Маттео 79' (Госенс Робин ( 79') Барелла НиколоБрозович Марсело 72' (Д'Амброзио Данило ( 72') Чалханоглу ХаканДжеко ЭдинКорреа Хоакин 55' (Мартинес Лаутаро ( 55')
Запасные: Дзанотти МаттиаКордац АлексМхитарян ГенрихГальярдини РобертоБастони АлессандроАгум ЛюсьенСальседо ЭддиОнана Андре
Ионуц Андрей РадуАйву Эмануэль  67' 81' (Кастаньетти Микеле ( 81') Бьянкетти МаттеоЛочошвили Лука 67' (Ди Кармине Самуэль ( 67') Гильоне ПаолоКваглиата Джакомо 67' (Васкес Хоан ( 67'  79') Пикель ШарльЭскаланте ГонсалоАскасибар Сантьяго 46' (Дзанимачча Лука ( 46') Дессерс Сириль  51' 67' (Валери Эмануэле ( 67') Окереке Давид
Запасные: Кирикеш ВладМиланезе ТоммазоБаэс ХаймеСарр МухамадуСерникола ЛеонардоБуонаюто КристианАфена-Гьян ФеликсСаро ДжанлукаЦаджу ФранкЧофани Даниэль
30 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

1:0. Гол Хоакина Корреа (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Хоакина Корреа (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Николо Барелла (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Николо Барелла (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кремонезе
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окончен Сассуоло 0:0 Милан 5.50 4.30 1.60
окончен Рома 3:0 Монца 1.30 6.00 9.50
окончен Интер Милан 3:1 Кремонезе 1.14 9.00 20.00
31.08  19:30 Удинезе ... Фиорентина 2.60 3.45 2.65
31.08  19:30 Сампдория ... Лацио 4.15 3.75 1.85
31.08  19:30 Эмполи ... Верона 2.65 3.35 2.70
31.08  21:45 Наполи ... Лечче 1.25 6.20 11.50
31.08  21:45 Ювентус ... Специя 1.27 5.50 13.00
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