«Байер» арендует полузащитника «Интера»

Полузащитник «Интера» Робин Госенс близок к переходу в леверкузенский «Байер».

Представители немецкого клуба уже прибыли в Милан, чтобы закрыть сделку. Как информирует журналист Джанлука ди Марцио, «Байер» намерен арендовать 28-летнего немца с обязательством последующего выкупа. Стоимость аренды оценивается в 2 млн евро, а полноценный трансфер футболиста обойдётся леверкузенцам в 28 млн.

Робин Госенс принял участие в 12 матчах «Интера», став автором одного забитого мяча и одной результативной передачи. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А хавбек появился на поле трижды.