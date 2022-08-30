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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» арендует полузащитника «Интера»

 
30 Августа 2022 • 22:46 Комментировать
Интер Милан
3:1
Кремонезе
окончен

Полузащитник «Интера» Робин Госенс близок к переходу в леверкузенский «Байер».

Представители немецкого клуба уже прибыли в Милан, чтобы закрыть сделку. Как информирует журналист Джанлука ди Марцио, «Байер» намерен арендовать 28-летнего немца с обязательством последующего выкупа. Стоимость аренды оценивается в 2 млн евро, а полноценный трансфер футболиста обойдётся леверкузенцам в 28 млн.

Робин Госенс принял участие в 12 матчах «Интера», став автором одного забитого мяча и одной результативной передачи. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А хавбек появился на поле трижды.

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Интер Милан Робин Госенс Трансферы футбола - лето 2022
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