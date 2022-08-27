Маротта: «Шкриньяр никуда не уйдёт»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что защитник Милан Шкриньяр не покинет «нерадзурри» до конца трансферного окна. Напомним, что словак ранее был интересен «Челси» и «ПСЖ».

«Милан Шкриньяр никуда не уйдёт, я уверенно могу сказать, что он останется с нами. Владельцы решили не принимать предложение «ПСЖ». Я могу подтвердить, что он является нашим ключевым игроком и останется в клубе», – цитирует генерального директора «нерадзурри» журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет выручить за 27-летнего Шкриньяра 70 миллионов евро. «ПСЖ» не согласился платить такую сумму за словака.