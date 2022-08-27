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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Шкриньяр никуда не уйдёт»

 
27 Августа 2022 • 14:09 Комментировать
Интер Милан
...
Кремонезе
30.08 21:45

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что защитник Милан Шкриньяр не покинет «нерадзурри» до конца трансферного окна. Напомним, что словак ранее был интересен «Челси» и «ПСЖ».

«Милан Шкриньяр никуда не уйдёт, я уверенно могу сказать, что он останется с нами. Владельцы решили не принимать предложение «ПСЖ». Я могу подтвердить, что он является нашим ключевым игроком и останется в клубе», – цитирует генерального директора «нерадзурри» журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет выручить за 27-летнего Шкриньяра 70 миллионов евро. «ПСЖ» не согласился платить такую сумму за словака.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
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ИНТЕР МИЛАН КРЕМОНЕЗЕ
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