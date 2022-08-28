Спортивный директор «Ромы»: «Нас впечатлило сильное желание Белотти перейти к нам»

Спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинту высказался о подписании нападающего сборной Италии Андреа Белотти.

О переходе 28-летнего игрока было официально объявлено в воскресенье. Белотти подписал с «Ромой» соглашение, рассчитанное на один сезон, но предусматривающее возможность продления ещё на два года.

«Андреа – один из самых результативных форвардов Серии А, – рассказывает Пинту. – С ним уровень нашей атаки станет ещё более высоким. Нас очень впечатлило то, насколько сильно он был настроен на переход именно в «Рому», и мы действительно счастливы подписать такого игрока», – заявил спортивный директор римского клуба.