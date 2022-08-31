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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью оценил игру Абрахама

 
31 Августа 2022 • 07:45 Комментировать
Рома
3:0
Монца
окончен

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре нападающего Тэмми Абрахама в поединке четвертого тура чемпионата Италии против «Монцы» (3:0).

«Мне хотелось бы отметить игру Абрахама. Тэмми полностью выполнил то, что я хотел от него. Это мой игрок. Да, сегодня главным действующим лицом был Пауло Дибала, однако Абрахам тоже был очень хорош», - передает слова португальского специалиста Football-Italia.

Благодаря победе на счету римского клуба стало десять баллов. «Рома» лидирует в турнирной таблице Серии А.  В следующем туре подопечные Моуринью встретятся с «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Тэмми Абрахам
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