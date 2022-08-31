Моуринью восхищён Дибалой: «Великий талант, играющий на команду»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью в восторге от игры нападающего своей команды Пауло Дибалы.

Римляне обыграли «Монцу» в поединке Серии А (3:0), а аргентинец записал себе в актив два забитых мяча. На 65-й минуте форвард был заменён.

«В прошлом сезоне, когда он приезжал сюда с «Ювентусом», я сказал ему: «Ты очень хорош, парень». Сегодня после замены я сказал ему то же самое, – поделился Моуринью в интервью. – Нередко встречаются великие таланты, изолированные от команды – Дибала не из их числа. Он играет на благо команды и ради неё. Да, он не создан для того, чтобы отрабатывать в обороне, но он отлично справляется с этим», – отметил португальский специалист.