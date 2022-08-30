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Чемпионат Италии. Серия А

​Раньери: «Монца» напоминает мне мой «Челси» в начале эпохи Абрамовича»

 
30 Августа 2022 • 16:58 Комментировать
Рома
...
Монца
1 1.27 X 6.00 2 11.00
Через 4 ч. 1 мин.

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери высказался о «Монце», которая во вторник сыграет против «Ромы».

«Роме» не следует недооценивать «Монцу», где строится отличная команда. «Монца» напоминает мне мой «Челси» в начале эпохи Романа Абрамовича. Мы создавали команду на протяжении всего сезона, и понадобилось время, чтобы игроки освоились. Но в итоге мы заняли второе место в чемпионате и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Есть какие-то отличия, но клуб Сильвио Берлускони может стать лучше», - сказал Раньери La Gazzetta dello Sport.

Клаудиньо Раньери был первым тренером, с которым поработал Роман Абрамович после покупки «Челси» в 2003 году. Недавно российский бизнесмен продал лондонский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Клаудио Раньери Роман Абрамович Монца
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РОМА МОНЦА
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30.08  19:30 Сассуоло ... Милан 5.50 4.20 1.60
30.08  21:45 Рома ... Монца 1.27 6.00 11.00
30.08  21:45 Интер Милан ... Кремонезе 1.15 8.00 18.00
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