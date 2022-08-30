​Раньери: «Монца» напоминает мне мой «Челси» в начале эпохи Абрамовича»

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери высказался о «Монце», которая во вторник сыграет против «Ромы».

«Роме» не следует недооценивать «Монцу», где строится отличная команда. «Монца» напоминает мне мой «Челси» в начале эпохи Романа Абрамовича. Мы создавали команду на протяжении всего сезона, и понадобилось время, чтобы игроки освоились. Но в итоге мы заняли второе место в чемпионате и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Есть какие-то отличия, но клуб Сильвио Берлускони может стать лучше», - сказал Раньери La Gazzetta dello Sport.

Клаудиньо Раньери был первым тренером, с которым поработал Роман Абрамович после покупки «Челси» в 2003 году. Недавно российский бизнесмен продал лондонский клуб.