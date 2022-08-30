«Рома» - новый лидер Серии А благодаря разгрому «Монцы»

«Рома» играла против «Монцы» в четвёртом туре чемпионата Италии и легко набрала запланированные очки. Уже в дебюте Пауло Дибала на скорости проник в штрафную и открыл счет. Еще одна опасная атака, с угрозой от Тэмми Абрахама справился вратарь, а Дибала был первым на добивании. Во втором тайме после подачи углового Рохер Ибаньес здорово сыграл головой - разгром 3:0.

«Рома» набрала 10 очков и стала единоличным лидером.

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