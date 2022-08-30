«Рома» - новый лидер Серии А благодаря разгрому «Монцы»

«Рома» играла против «Монцы» в четвёртом туре чемпионата Италии и легко набрала запланированные очки. Уже в дебюте Пауло Дибала на скорости проник в штрафную и открыл счет. Еще одна опасная атака, с угрозой от Тэмми Абрахама справился вратарь, а Дибала был первым на добивании. Во втором тайме после подачи углового Рохер Ибаньес здорово сыграл головой - разгром 3:0.
«Рома» набрала 10 очков и стала единоличным лидером.
Протокол игры
|(1:0) Дибала Пауло18'
|(2:0) Дибала Пауло32'
|(3:0) Ибаньес Рожер61'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Кумбулла Мараш28' (Смоллинг Крис (28') •Ибаньес Рожер•Челик Зеки•Залевски Никола66' (Спинаццола Леонардо (66') •Кристанте Бриан•Матич Неманья•Дибала Пауло65' (Эль-Шаарави Стефан (65') •Пеллегрини Лоренцо80' (Белотти Андреа (80') •Абрахам Тэмми80' (Бове Эдоардо (80')
Ди Грегорио Микеле•Марлон• 40'Марроне Лука46' (Молина Сальваторе (46') •Кальдирола Лука•Биринделли Самуэле•Аугусто Карлос•Пессина Маттео62' (Колпани Андреа (62') •Сенси Стефано84' (Бондо Варрен (84') •Мачин Хосе• 20'Капрари Джанлука63' (Чиурриа Патрик (63') • 77'Петанья Андреа62' (Мота Дани (62')
30 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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