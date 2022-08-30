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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» - новый лидер Серии А благодаря разгрому «Монцы»

 
30 Августа 2022 • 23:40 Комментировать
Рома
3:0
Монца
окончен

«Рома» играла против «Монцы» в четвёртом туре чемпионата Италии и легко набрала запланированные очки. Уже в дебюте Пауло Дибала на скорости проник в штрафную и открыл счет. Еще одна опасная атака, с угрозой от Тэмми Абрахама справился вратарь, а Дибала был первым на добивании. Во втором тайме после подачи углового Рохер Ибаньес здорово сыграл головой - разгром 3:0.

«Рома» набрала 10 очков и стала единоличным лидером.

Протокол игры  
Рома3:0Монца
(1:0) Дибала Пауло18'  
(2:0) Дибала Пауло32'  
(3:0) Ибаньес Рожер61'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКумбулла Мараш 28' (Смоллинг Крис ( 28') Ибаньес РожерЧелик ЗекиЗалевски Никола 66' (Спинаццола Леонардо ( 66') Кристанте БрианМатич НеманьяДибала Пауло 65' (Эль-Шаарави Стефан ( 65') Пеллегрини Лоренцо 80' (Белотти Андреа ( 80') Абрахам Тэмми 80' (Бове Эдоардо ( 80')
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасФатиканти ДжакомоТрипи ФилиппоШомуродов ЭлдорСвилар Миле
Ди Грегорио МикелеМарлон  40'Марроне Лука 46' (Молина Сальваторе ( 46') Кальдирола ЛукаБиринделли СамуэлеАугусто КарлосПессина Маттео 62' (Колпани Андреа ( 62') Сенси Стефано 84' (Бондо Варрен ( 84') Мачин Хосе  20'Капрари Джанлука 63' (Чиурриа Патрик ( 63'  77') Петанья Андреа 62' (Мота Дани ( 62')
Запасные: Гюткьяр КристианСоррентино АлессандроБарберис АндреаРаноккья ФилиппоВиньято СамуэлеАнтов ВалентинВалоти МатиаКраньо АлессиоКарбони Андреа
30 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Видео

1:0. Гол Пауло Дибала (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Пауло Дибала (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Пауло Дибала (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Пауло Дибала (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Ибаньеса Роджера (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Ибаньеса Роджера (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Монца
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окончен Сассуоло 0:0 Милан 5.50 4.30 1.60
окончен Рома 3:0 Монца 1.30 6.00 9.50
окончен Интер Милан 3:1 Кремонезе 1.14 9.00 20.00
31.08  19:30 Удинезе ... Фиорентина 2.60 3.45 2.65
31.08  19:30 Сампдория ... Лацио 4.15 3.75 1.85
31.08  19:30 Эмполи ... Верона 2.65 3.35 2.70
31.08  21:45 Наполи ... Лечче 1.25 6.20 11.50
31.08  21:45 Ювентус ... Специя 1.27 5.50 13.00
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Сегодня, 30 Августа
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