Дибала забил свой сотый гол в Серии А

В матче четвертого тура чемпионата Италии «Рома» принимала дома «Монцу» и забила ей три мяча. Два из них записал на свой счет Пауло Дибала - новобранец команды Жозе Моуринью, перебравшийся в ее состав лишь несколько недель тому назад. Эти голы позволили Дибале добраться до показателя в сто голов в Серии А.

Это далеко не рекорд, но следует понимать, что при этом у Пауло еще и 50 голевых передач - и он всего лишь восьмой игрок в истории высшей лиги итальянского футбола, у которого сто голов и пятьдесят голевых передач.

Дибала выступал в Италии в составе «Палермо» и «Ювентуса», помимо столичной «Ромы».