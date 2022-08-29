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Чемпионат Италии. Серия А

Галлиани опроверг интерес «Монцы» к Икарди, но подтвердил - клуб приглашал Дибалу

 
29 Августа 2022 • 22:19 Комментировать
Рома
...
Монца
1 1.25 X 6.00 2 11.00
Через 22 ч. 24 мин.

Новичок Серии А «Монца» не тушуется приглашать самых известных игроков - глядишь, кто-то из них и клюнет на предложение. В частности, вице-президент «Монцы» Адриано Галлиани рассказал о том, что его клуб пытался пригласить не кого-нибудь, а аргентинского нападающего Пауло Дибалу.

- Икарди? Нет. На самом деле чемпион, о котором мы мечтали - это Пауло Дибала. Мы встречались, общались, но Дибала дал понять, что хочет играть в еврокубках, и это для него принципиальный момент. А мы пока не можем обещать ему что-то подобное, - рассказал Галлиани в интервью Corriere della Sera.

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Евро-Футбол.Ру,
Адриано Галлиани Мауро Икарди Пауло Дибала
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РОМА МОНЦА
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