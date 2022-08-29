Галлиани опроверг интерес «Монцы» к Икарди, но подтвердил - клуб приглашал Дибалу

Новичок Серии А «Монца» не тушуется приглашать самых известных игроков - глядишь, кто-то из них и клюнет на предложение. В частности, вице-президент «Монцы» Адриано Галлиани рассказал о том, что его клуб пытался пригласить не кого-нибудь, а аргентинского нападающего Пауло Дибалу.

- Икарди? Нет. На самом деле чемпион, о котором мы мечтали - это Пауло Дибала. Мы встречались, общались, но Дибала дал понять, что хочет играть в еврокубках, и это для него принципиальный момент. А мы пока не можем обещать ему что-то подобное, - рассказал Галлиани в интервью Corriere della Sera.