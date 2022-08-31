Моуринью – наставнику сборной Аргентины: «Думаю, он должен мне пару бутылок вина за Дибалу»

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью отправил послание главному тренеру сборной Аргентины Лионелю Скалони.

Португальский специалист считает, что «Роме» удалось вернуть Пауло Дибалу к оптимальным кондициям незадолго до старта чемпионата мира.

«У Пауло были проблемы с травмами, но теперь он в порядке. Думаю, всё идёт к тому, что он сыграет за сборную в Катаре. Полагаю, Лионелю Скалони следует выслать мне пару бутылок вина, потому что он получит в своё распоряжение фантастического игрока», – заявил Моуринью после победы «Ромы» над «Монцей» (3:0).

В сегодняшнем матче Пауло Дибала забил свои первые мячи за римлян, отметившись дублем.