Романо: «Белотти переходит в «Рому»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о полной договорённости между «Ромой» и нападающим Андреа Белотти.

Форвард сборной Италии давно ждал решения «Ромы», надеясь подписать контракт с римлянами, и теперь все проблемы улажены. По данным Фабрицио Романо, переход почти завершён – всё будет оформлено в ближайшее время. 28-летний футболист уже прошёл медосмотр.

Андреа Белотти стал свободным агентом по окончании прошедшего сезона, не договорившись о новом контракте с «Торино». В общей сложности нападающий провёл 270 матчей в Серии А, записав на свой счёт 106 забитых мячей и 27 голевых передач.