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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» уже выиграла у «Лацио» первый «матч» сезона

 
17 Августа 2022 • 04:31 Комментировать
Торино
...
Лацио
3.05 3.50 2.30
20.08 19:30

Противостояние «Ромы» и «Лацио» идет на всех уровнях, это не только два, три или даже четыре матча за сезон, это состязание во всех возможных измерениях, в том числе и в продаже билетов.

Количество проданных сезонных абонементов в Италии традиционно считается важным маркером состояния команды, веры болельщиков в нее, да и индикатором финансового здоровья также.

Купившая новых игроков и ставшая обладателем европейского трофея «Рома» сыграет также в Лиге чемпионов, и потому клуб продал 36 тысяч абонементов.

А вот «Лацио» никого не приобрел, новых игроков в составе команды практически нет, и болельщики ответили по-своему - лишь 22 тысячи проданных абонементов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио
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