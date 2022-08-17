«Рома» уже выиграла у «Лацио» первый «матч» сезона

Противостояние «Ромы» и «Лацио» идет на всех уровнях, это не только два, три или даже четыре матча за сезон, это состязание во всех возможных измерениях, в том числе и в продаже билетов.

Количество проданных сезонных абонементов в Италии традиционно считается важным маркером состояния команды, веры болельщиков в нее, да и индикатором финансового здоровья также.

Купившая новых игроков и ставшая обладателем европейского трофея «Рома» сыграет также в Лиге чемпионов, и потому клуб продал 36 тысяч абонементов.

А вот «Лацио» никого не приобрел, новых игроков в составе команды практически нет, и болельщики ответили по-своему - лишь 22 тысячи проданных абонементов.