Юрич: «Миранчук - уникальный игрок»

Итальянский «Торино» готовится к матчу второго тура против «Лацио», однако в нем не примет участия новобранец туринского клуба - российский полузащитник Алексей Миранчук. Он получил травму вскоре после того, как забил в первом же своем матче за новый клуб против «Монцы». Главный тренер «Торино» Иван Юрич очень расстроен этой потерей - он назвал Миранчука «уникальным игроком».

- Очень жаль за него. Он забил в первом же матче, но теперь пропустит долгое время. Миранчук очень важен для нас, это уникальный игрок, - цитирует слова наставника туринского клуба новостное агентство ITASportPress.