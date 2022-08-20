«Торино» без Миранчука и «Лацио» голами не порадовали

Во втором туре Серии А встретились «Торино» с «Лацио». Игра получилась примерно равной, разве что у хозяев было больше ударов по воротам, но в створ было одно попадание против двух у римлян. При такой меткости соперникам было сложно рассчитывать на голы, их и не было в итоге - 0:0. Полузащитник туринцев Алексей Миранчук не играл из-за травмы.
Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Синго Вилфред72' (Пеллегри Пьетро (72') •Эйна Ола•Риччи Самуэле•Линетти Кароль72' (Лукич Саша (72') •Влашич Никола•Радоньич Неманья82' (Сек Демба (82') •Санабрия Антонио72' (Лазаро Валентино (72')
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Патрик•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей83' (Альберто Луис (83') •Катальди Данило 49'62' (Башич Тома (62') •Весино Матиас62' (Антонио Маркос (62') • 74'Андерсон Фелипе71' (Педро Родригес (71') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа83' (Канчельери Маттео (83')
20 августа. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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