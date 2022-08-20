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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» без Миранчука и «Лацио» голами не порадовали

 
20 Августа 2022 • 21:31 Комментировать
Торино
0:0
Лацио
окончен

Во втором туре Серии А встретились «Торино» с «Лацио». Игра получилась примерно равной, разве что у хозяев было больше ударов по воротам, но в створ было одно попадание против двух у римлян. При такой меткости соперникам было сложно рассчитывать на голы, их и не было в итоге - 0:0. Полузащитник туринцев Алексей Миранчук не играл из-за травмы.

Протокол игры  
Торино0:0Лацио
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняДжиджи КоффиБуонджорно АлессандроРодригес РикардоСинго Вилфред 72' (Пеллегри Пьетро ( 72') Эйна ОлаРиччи СамуэлеЛинетти Кароль 72' (Лукич Саша ( 72') Влашич НиколаРадоньич Неманья 82' (Сек Демба ( 82') Санабрия Антонио 72' (Лазаро Валентино ( 72')
Запасные: Бериша ЭтритИлкхан ЭмирханСегре ДжакопоГарбетт МэттьюВойвода МергимДжемелло ЛукаАдопо НдариШуурс Перр
Проведель ИванЛаццари МануэльПатрикРоманьоли АлессиоМарушич АдамМилинкович-Савич Сергей 83' (Альберто Луис ( 83') Катальди Данило  49' 62' (Башич Тома ( 62') Весино Матиас 62' (Антонио Маркос ( 62'  74') Андерсон Фелипе 71' (Педро Родригес ( 71') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа 83' (Канчельери Маттео ( 83')
Запасные: Адамонис МарюсРаду СтефанХюсай ЭльсейдХила МариоРомеро ЛукаКазале Николо
20 августа. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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окончен Удинезе 0:0 Салернитана 1.75 3.90 4.70
окончен Торино 0:0 Лацио 3.00 3.45 2.35
Идет 38 минута Сассуоло 0:0 Лечче 1.77 4.05 4.20
Идет 38 минута Интер Милан 1:0 Специя 1.25 6.80 11.00
21.08  19:30 Эмполи ... Фиорентина 3.75 3.85 1.90
21.08  19:30 Наполи ... Монца 1.38 4.90 7.90
21.08  21:45 Аталанта ... Милан 2.80 3.50 2.45
21.08  21:45 Болонья ... Верона 2.18 3.45 3.30
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