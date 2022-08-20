«Торино» без Миранчука и «Лацио» голами не порадовали

Во втором туре Серии А встретились «Торино» с «Лацио». Игра получилась примерно равной, разве что у хозяев было больше ударов по воротам, но в створ было одно попадание против двух у римлян. При такой меткости соперникам было сложно рассчитывать на голы, их и не было в итоге - 0:0. Полузащитник туринцев Алексей Миранчук не играл из-за травмы.