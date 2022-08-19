Юрич заявил, что Лукич больше не капитан «Торино»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился информацией о ситуации с полузащитником команды Сашей Лукичем. Напомним, игрок пропустил тренировку клуба перед игрой, а позже отказался ехать на матч первого тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:1). После этого футболист извинился перед командой за свое поведение.

Юрич сказал журналисту Джанлуки ди Марцио о том, что Лукич будет в составе, но он больше не является капитаном «Торино». Об игроке была беседа с президентом клуба, там обо всем договорились, если футболист осознает ошибку и приносит извинения, то никаких проблем с ним нет, добавил тренер.

Завтра, 20 августа, «Торино» примет «Лацио» в рамках второго тура Серии А, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по мск.