Нападающий «Лацио» Ведат Мурики подписал полноценный контракт с «Мальоркой», сообщает официальный сайт испанского клуба.

28-летний футболист заключил с «Мальоркой» пятилетнее соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.

Вторую часть минувшего сезона игрок сборной Косово провёл в составе испанской команды на правах аренды, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами в 16 проведённых встречах. Также на счету форварда одна передача в 15 играх за «Лацио» в первой половине сезона.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 7 миллионов евро.