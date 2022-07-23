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Чемпионат Италии. Серия А

«Мальорка» выкупила форварда «Лацио» официально

23 Июля 2022 • 09:18 Комментировать
Атлетик Б
...
Мальорка
1.60 3.85 6.00
15.08 18:30

Нападающий «Лацио» Ведат Мурики подписал полноценный контракт с «Мальоркой», сообщает официальный сайт испанского клуба.

28-летний футболист заключил с «Мальоркой» пятилетнее соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.  

Вторую часть минувшего сезона игрок сборной Косово провёл в составе испанской команды на правах аренды, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами в 16 проведённых встречах. Также на счету форварда одна передача в 15 играх за «Лацио» в первой половине сезона.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 7 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Мальорка Ведат Мурики Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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АТЛЕТИК Б МАЛЬОРКА
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