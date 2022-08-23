Регилон может оказаться в клубе из Серии А

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон в скором времени может оказаться в итальянской Серии А. По информации от Football italia, после ухода защитника «Челси» Эмерсона Палмьери в «Вест Хэм», главной трансферной целью «Лацио» на левый фланг обороны стал как раз Регилон.

Тем не менее, «бьянкочелести» предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны «Ноттингем Форест», который также заинтересован в аренде. Клуб, в который отправится Регилон, по требованиям «Тоттенхэма» должен в полном объёме выплачивать футболисту зарплату.

Серхио не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте. На его позиции помимо Ивана Перишича также может сыграть Райан Сессеньон.