​В Италии в очередной раз ограбили футболиста - это сделала банда «акробатов»

Случаи ограбления футболистов – нынешних и бывших – в Италии участились. На прошлой неделе сообщалось о том, что жертвами грабителей стали экс-игрок «Удинезе» Антонио ди Натале и полузащитник «Наполи» Адам Уна.

Теперь La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что в пятницу вечером грабители ворвались в дом голкипера «Дженоа» Сальваторе Сиригу. В этот момент команда проводила гостевой матч Серии А против «Лацио».

Преступную группировку, орудующую в этом регионе, называют «акробаты». Они забираются на дома по трубам и проникают внутрь через окна. Сообщается, что у Сиригу украли золотые и серебряные украшения.