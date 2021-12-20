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Чемпионат Италии. Серия А

​В Италии в очередной раз ограбили футболиста - это сделала банда «акробатов»

20 Декабря 2021 • 18:47 Комментировать
Дженоа
...
Аталанта
21.12 22:45

Случаи ограбления футболистов – нынешних и бывших – в Италии участились. На прошлой неделе сообщалось о том, что жертвами грабителей стали экс-игрок «Удинезе» Антонио ди Натале и полузащитник «Наполи» Адам Уна.

Теперь La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что в пятницу вечером грабители ворвались в дом голкипера «Дженоа» Сальваторе Сиригу. В этот момент команда проводила гостевой матч Серии А против «Лацио».

Преступную группировку, орудующую в этом регионе, называют «акробаты». Они забираются на дома по трубам и проникают внутрь через окна. Сообщается, что у Сиригу украли золотые и серебряные украшения.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Сальваторе Сиригу
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